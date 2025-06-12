Украина получит дополнительные оборонные пакеты от ряда европейских стран

Ряд стран юго-восточной Европы подтвердили предоставление Украине дополнительных пакетов военной помощи.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Глава МИД отметил, что соответствующие договоренности были достигнуты во время Саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", который прошел в Одессе в среду.
По его словам, дополнительные оборонные пакеты от некоторых стран были подтверждены во время двусторонних встреч президента Украины Владимира Зеленского со своими коллегами.
Сибига также добавил, что в ходе Саммита также "было двустороннее измерение, реализация конкретных двусторонних проектов, прежде всего, инфраструктурных".
"И на двусторонней основе мы еще проговаривали энергетику, уже сейчас наши партнеры интересовались, чем могут помочь Украине накануне зимнего отопительного сезона. Мы увидели готовность с их стороны конкретно помогать", - заявил глава МИД Украины.
Напомним, в среду, 11 июня, в Одессе состоялся Саммит "Украина - Юго-Восточная Европа".
Во встрече на высшем уровне приняли участие президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, президент Румынии Никошур Дан и лидер Молдовы Майя Санду и другие лидеры стран региона.
Отметим, что Вучич впервые посетил Украину с момента начала полномасштабной войны с Россией.
Примечательно, что сербский лидер отказался подписать итоговую декларацию саммита, в которой осуждается агрессивное вторжение России в Украину.
Добавим, что Великобритания согласилась передать Украине системы для усиления противовоздушной обороны.
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