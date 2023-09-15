Украина получит 2 млрд долларов от Южной Кореи: на что пойдут деньги

Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко и посол Кореи в Украине Ким Хьонг То подписали Соглашение о кредитах от Корейского Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF).

"Согласно подписанному Соглашению Украина или субъект хозяйствования - резидент Украины, получивший государственную гарантию, имеет право привлечь долгосрочные кредиты под низкие проценты от Экспортно-импортного банка Кореи через Фонд экономического сотрудничества и развития (EDCF)", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что на первом этапе кредиты могут быть привлечены на поставку оборудования, а с 2025 года - на восстановление.

Как пояснила Свириденко, Соглашение открывает путь к получению долгосрочных и дешевых кредитов, которые будут способствовать восстановлению производственного потенциала и созданию новых рабочих мест.

"Мы рассчитываем на активное участие корейского бизнеса в восстановлении нашей страны, а также на создание новых технологических производств в стратегически важных отраслях экономики. Также Украине пригодится корейский опыт для послевоенного восстановления разрушенной инфраструктуры, промышленных и гражданских объектов", - добавила Свириденко.

Помощь Южной Кореи

Несмотря на то, что Южная Корея - крупный экспортер оружия, пока страна исключала возможность отправки летального вооружения Украине, ограничиваясь нелетальной помощью.

В июне 2023 года состоялась встреча президента Владимира Зеленского и его южнокорейского коллеги Юн Сук Йоля, во время визита последнего в Украину. Тогда же лидер Южной Кореи пообещал предоставить пакет помощи в области безопасности и гуманитарной помощи, а также помощь в восстановлении в рамках Инициативы мира и солидарности с Украиной.