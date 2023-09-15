RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина получит 2 млрд долларов от Южной Кореи: на что пойдут деньги

Фото: Юлия Свириденко, первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина получит 2 млрд долларов от Южной Кореи, которые пойдут на развитие инновационных экономических проектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко и посол Кореи в Украине Ким Хьонг То подписали Соглашение о кредитах от Корейского Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF).

"Согласно подписанному Соглашению Украина или субъект хозяйствования - резидент Украины, получивший государственную гарантию, имеет право привлечь долгосрочные кредиты под низкие проценты от Экспортно-импортного банка Кореи через Фонд экономического сотрудничества и развития (EDCF)", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что на первом этапе кредиты могут быть привлечены на поставку оборудования, а с 2025 года - на восстановление. 

Как пояснила Свириденко, Соглашение открывает путь к получению долгосрочных и дешевых кредитов, которые будут способствовать восстановлению производственного потенциала и созданию новых рабочих мест. 

"Мы рассчитываем на активное участие корейского бизнеса в восстановлении нашей страны, а также на создание новых технологических производств в стратегически важных отраслях экономики. Также Украине пригодится корейский опыт для послевоенного восстановления разрушенной инфраструктуры, промышленных и гражданских объектов", - добавила Свириденко. 

Помощь Южной Кореи 

Несмотря на то, что Южная Корея - крупный экспортер оружия, пока страна исключала возможность отправки летального вооружения Украине, ограничиваясь нелетальной помощью.

В июне 2023 года состоялась встреча президента Владимира Зеленского и его южнокорейского коллеги Юн Сук Йоля, во время визита последнего в Украину. Тогда же лидер Южной Кореи пообещал предоставить пакет помощи в области безопасности и гуманитарной помощи, а также помощь в восстановлении в рамках Инициативы мира и солидарности с Украиной.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Южная КореяВойна в Украине