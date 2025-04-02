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Украина получит 1 млрд евро от ЕБРР для восстановления энергетики

Среда 02 апреля 2025 18:38
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Украина получит 1 млрд евро от ЕБРР для восстановления энергетики Иллюстративное фото: Украина получит на восстановление энергетики 1 млрд евро (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Европейский банк реконструкции и развития в этом году выделит 1 млрд евро для помощи Украине. Деньги направят на восстановление украинской энергетики.

Об этом заявил вице-президент ЕБРР Маттео Патроне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, по состоянию на сейчас ЕБРР выделил на энергетическую безопасность Украины до 2 млрд евро.

"Но с учетом мероприятий, которые мы завершаем, а также с учетом наших планов, в частности, в государственном секторе, эти 2 миллиарда евро значительно увеличатся в 2025 году. К концу года это, вероятно, будет около 3 миллиардов", - рассказал Патроне.

Соответственно, помощь в этом году составит около 1 млрд евро.

Он также обратил внимание, что доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе Украины составляет около 10 %, и ЕБРР рассматривает проекты, которые позволят увеличить эту долю.

С начала полномасштабного вторжения России ЕБРР направил в Украину в общей сложности 6,4 миллиарда евро.

Удары России по энергетическим объектам

Напомним, Россия с начала полномасштабной войны прицельно атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины. Такие атаки привели к тому, что генерация электроэнергии в стране значительно сократилась.

С 25 марта между Россией и Украиной действует так называемое 30-дневное "энергетическое перемирие". Но атаки на украинскую энергетику не прекратились. Россияне уже несколько раз били по объектам энергетической инфраструктуры в Херсоне.

Также, как рассказал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, за 30 дней Украина не успеет восстановить поврежденную энергетическую инфраструктуру.

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