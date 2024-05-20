Украина организовывает саммит мира: что это за событие и какова его цель

Украина совместно со Швейцарией 15-16 июня проведет первый Глобальный саммит мира. Ожидается участие лидеров ряда стран.
Что это за мероприятие и какова цель такой встречи - в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке использовались: заявления президента Украины Владимира Зеленского, публикации Bloomberg, Офиса президента Украины, "Зеркала недели".
Украина заявляла о намерении провести Глобальный саммит мира еще с прошлого года. Для подготовки к такому мероприятию прошло пять встреч советников глав ряда государств по украинской формуле мира - в Дании, Саудовской Аравии, на Мальте, в Швейцарии и Катаре.
Итогом таких встреч станет саммит мира на уровне лидеров государств, который пройдет в швейцарском курорте Бюргеншток.
В Офисе президента подчеркивали, что саммит мира должен стать платформой для диалога о путях достижения справедливого мира между Россией и Украиной, который будет основан на Уставе ООН и международном праве.
Украинские власти ожидают не только участия стран Запада, которые являются союзниками Украины с начала полномасштабной войны, но и государств Глобального Юга, которые придерживаются “нейтралитета”.
В частности, Киев хочет привлечь к участию влиятельные страны Глобального Юга, как Китай, Индия, Бразилия и не только.
По состоянию на сегодня известно, что намерение участвовать подтвердили более 50 государств. Большинство из них - страны Запада.
Президент Украины Владимир Зеленский уже заявлял о том, что на первом саммите мира планируется обсудить три главных темы:
После этого, если вышеперечисленные темы поддержат участники саммита мира, планируется определить государства, которые будут отвечать за успех каждой из них.
При этом издание Bloomberg со ссылкой на неназванный источник писало о том, что одна из ключевых целей саммита - обсуждение того, как можно вовлечь Россию в мирный процесс.
Также издание уточняло, что Украина сфокусировалась на первом саммите на таком узком круге вопросов, чтобы привлечь к участию как можно больше стран, в том числе и Китай.
При этом в Министерстве иностранных дел Швейцарии в ответ на запрос "Зеркала недели" отмечали, что глобальная цель саммита мира - проложить путь к будущему процессу установления мира между Украиной и Россией. Для этого планируется разработать практические элементы.
Напомним, что на первый саммит мира не приглашали Россию. Украина допускает участие страны-агрессора только со второго саммита, когда может быть разработан план для установления мира.
Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.