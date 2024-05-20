Украина организовывает саммит мира: что это за событие и какова его цель

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Украина заявляла о намерении провести Глобальный саммит мира еще с прошлого года. Для подготовки к такому мероприятию прошло пять встреч советников глав ряда государств по украинской формуле мира - в Дании, Саудовской Аравии, на Мальте, в Швейцарии и Катаре.

Итогом таких встреч станет саммит мира на уровне лидеров государств, который пройдет в швейцарском курорте Бюргеншток.

В Офисе президента подчеркивали, что саммит мира должен стать платформой для диалога о путях достижения справедливого мира между Россией и Украиной, который будет основан на Уставе ООН и международном праве.

Украинские власти ожидают не только участия стран Запада, которые являются союзниками Украины с начала полномасштабной войны, но и государств Глобального Юга, которые придерживаются “нейтралитета”.

В частности, Киев хочет привлечь к участию влиятельные страны Глобального Юга, как Китай, Индия, Бразилия и не только.

По состоянию на сегодня известно, что намерение участвовать подтвердили более 50 государств. Большинство из них - страны Запада.

В чем цели первого саммита

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявлял о том, что на первом саммите мира планируется обсудить три главных темы:

энергетическая и ядерная безопасность;

свободное судоходство;

обмен пленными (обмен всех на всех и возвращение депортированных детей).

После этого, если вышеперечисленные темы поддержат участники саммита мира, планируется определить государства, которые будут отвечать за успех каждой из них.

При этом издание Bloomberg со ссылкой на неназванный источник писало о том, что одна из ключевых целей саммита - обсуждение того, как можно вовлечь Россию в мирный процесс.

Также издание уточняло, что Украина сфокусировалась на первом саммите на таком узком круге вопросов, чтобы привлечь к участию как можно больше стран, в том числе и Китай.

При этом в Министерстве иностранных дел Швейцарии в ответ на запрос "Зеркала недели" отмечали, что глобальная цель саммита мира - проложить путь к будущему процессу установления мира между Украиной и Россией. Для этого планируется разработать практические элементы.