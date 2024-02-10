Украина прорабатывает различные сценарии, чтобы сохранить макрофинансовую устойчивость, - Пышный

"Встретился с Кристалиной Георгиевой, директором-распорядителем МВФ, во время конференции высокого уровня в Брюсселе. Имели возможность обсудить подготовку к февральской миссии для проведения третьего пересмотра реализации программы EFF", - говорится в сообщении.

Он отметил, что в очередной раз заметил личную стопроцентную вовлеченность Георгиевой в вопрос поддержки Украины.

"Мы и в дальнейшем сосредоточены на проработке всех возможных мер для сохранения макрофинансовой стабильности, как отметила госпожа Георгиева, будем делать невозможное возможным, как собственно и все эти два года", - сказал Пышный.

По его словам, сейчас Нацбанк готовится к детальному анализу результатов работы, а также макропрогноза и рисков, которые могут повлиять на его реализацию.

Он также добавил, что учитывая насыщенный выборами во многих странах-партнерах текущий год, Украина прорабатывает различные сценарии, чтобы сохранить макрофинансовую устойчивость при любых условиях.

"Получение Украиной доступа к замороженным российским активам - это один из положительных сценариев, который может поспособствовать более быстрому экономическому восстановлению. Зато отсутствие решительного ответа на действия агрессора побуждают его наращивать военное давление, что грозит более длительной войной, а следовательно, негативно влияет на глобальный порядок безопасности и мировую финансовую стабильность", - отметил Пышный.

Вопрос передачи Украине российских активов

Напомним, после начала полномасштабной войны России против Украины страны Запада заморозили активы страны-агрессора.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд. долларов замороженных российских активов в пользу Украины. Соответствующий план хотят согласовать ко второй годовщине широкомасштабного вторжения РФ.

На днях премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что страны-партнеры приблизились к решению этого вопроса.

11 января стало известно, что Белый дом поддержал законодательство, которое позволит конфисковать около 300 млрд долларов из замороженных активов РФ и направить эти средства на восстановление Украины.

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