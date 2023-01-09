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Украина ожидает от ЕС введения санкций против "Росатома"

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина ожидает, что Европейский союз включит российскую государственную компанию по атомной энергии "Росатом" в следующий раунд санкций из-за войны в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Украинский премьер после переговоров в Киеве с вице-президентом Еврокомиссии Франсом Тиммермансом заявил, что российская атомная энергетика должна быть наказана за полномасштабное вторжение в Украину.

Россия оккупировала Запорожскую АЭС в марте прошлого года, а российский диктатор Владимир Путин издал указ в октябре о передаче контроля над станцией от украинского "Энергоатом" российской компании "Росатом".

"Мы ожидаем, что 10-й пакет санкций ЕС будет содержать ограничения против российской атомной промышленности, в частности, против "Росатома". Агрессор должен быть наказан за нападения на энергетическую отрасль Украины и преступления против экологии", - заявил Шмыгаль.

Напомним, оккупанты продолжают свозить на Запорожскую АЭС свой персонал, а также заставляют украинских работников станции подписывать контракты.

Что происходит на ЗАЭС - РБК-Украина на условиях анонимности рассказал ее сотрудник.

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