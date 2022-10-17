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Украина ожидает от Красного Креста давления на Россию для допуска к пленным, - Ермак

Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина ожидает от Международного комитета Красного Креста помощи в вопросе допуска представителей нашей страны и организаций к военным в российском плену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, сейчас необходимо приложить максимальные усилия для того, чтобы получить допуск миссий международных организаций и представителей Украины к нашим гражданам в плену у РФ.

"Украинская сторона ожидает более активных действий от Международного комитета Красного Креста в вопросе давления на Россию с целью допуска к пленным украинцам", - подчеркнул Ермак.

Он также добавил, что Офис президента и Министерство иностранных дел уже начали работу для того, чтобы приобщить к освобождению пленных все профильные международные организации.

"Мы также приглашаем принять в этом участие омбудсменов стран-партнеров, готовых присоединиться. Нам очень важно добиться возможности знать, в каких условиях находятся наши люди, и не прекращать делать все возможное для их возвращения", - отметил руководитель ОП.

Напомним, ранее стало известно, что представители Красного Креста не приехали на встречу с украинской делегацией, которая должна была состояться на линии разграничения.

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