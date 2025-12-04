Украина ожидает, что США будут давить на РФ и признают спонсором терроризма, - Стефанишина

Украина ожидает, что Конгресс США примет закон, который усилит ограничения против России, а также решение о признании РФ спонсором терроризма.

Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Она подчеркнула, что Украина продолжает иметь прочную двухпартийную поддержку в обеих палатах Конгресса.

"Мы имеем крепкую двухпартийную поддержку и содействие. Мы только что провели слушания в Сенате по похищенным украинским детям, на которых я и мои коллеги из разных секторов в Украине выступили со свидетельствами", - сказала посол.

В этом контексте Стефанишина выразила надежду, что Сенат США примет закон, который признает Россию спонсором терроризма. В частности, на основании похищенных украинских детей.

"Мы также работаем с Палатой представителей и Сенатом над мобилизацией двухпартийного единства вокруг законопроекта о санкциях (Закона Грэма-Блюменталя - ред.). Мы не должны ждать очередных обещаний о "завтра" от России. Они уже совершили много преступлений", - подчеркнула дипломат.

Также посол рассказала, что Москва не пошла на сделку с США во время саммита на Аляске, провалила анонсированную встречу в венгерском Будапеште, и не смогли провести добросовестные переговоры по новому американкой мирному плану из 28 пунктов.

"Этого достаточно, поэтому президент Трамп должен иметь больше рычагов влияния. И я думаю, что Сенат мог бы предоставить ему такие рычаги для дальнейших переговоров",- резюмировала Стефанишина.