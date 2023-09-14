RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина ожидает, что Еврокомиссия завтра отменит ограничения на импорт зерна, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина рассчитывает, что Еврокомиссия завтра, 15 сентября, отменит ограничения, которые касаются импорта зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.

"Украина рассчитывает, что Еврокомиссия сдержит свое слово и завтра отменит все ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт", - написал глава МИД. 

По его словам, любая форма продолжения ограничений является недопустимой, поскольку это подорвет принципы Единого рынка, Соглашение об ассоциации и доверие к обязательствам ЕС.

Ограничения на импорт зерна

Напомним, некоторые страны Евросоюза еще весной начали самостоятельно вводить ограничения на импорт украинского зерна. 

После этого соответствующие ограничения решила утвердить Еврокомиссия. Таким образом, импортировать зерно Украины перестали Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния. 

Решение ЕК действует до 15 сентября. В ведомстве неоднократно обещали, что запрет продлевать не будут. 

В свою очередь власти Польши уже решили продлить ограничения самостоятельно

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияМИД УкраиныДмитрий Кулебазерновой коридорЕвросоюз