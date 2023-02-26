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Украина ожидает продолжения поддержки формулы мира Саудовской Аравией, - Ермак

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Киев, Воскресенье 26 февраля 2023 21:26
Украина ожидает продолжения поддержки формулы мира Саудовской Аравией, - Ермак Фото: глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан Аль Сауд, руководитель ОП Андрей Ермак и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина рассчитывает, что Саудовская Аравия и дальше продолжит поддерживать формулу мира при помощи практических шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Украинский чиновник во время общей пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом поблагодарил его и делегацию за визит в Украину. По словам Ермака, такой шаг является важным свидетельством поддержки нашего государства, особенно в дни годовщины начала полномасштабной войны.

Глава ОП также поблагодарил министра из Саудовской Аравии за то, что его страна поддержала резолюцию Генассамблеи ООН по стойкому миру в Украине, которую приняли 23 февраля.

"Мы рассчитываем на дальнейшую практическую поддержку со стороны Королевства нашей формулы мира. Мы об этом сегодня очень конкретно и подробно говорили. И ожидаем привлечения к реализации одного или нескольких пунктов мирного плана нашего президента", - отметил Ермак.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве сегодня, 26 февраля, находится глава МИД Саудовской Аравии.

В частности, он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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