Украина ожидает новых поставок F-16 в этом году, - Зеленский

Президент провел телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

"Важный разговор о справедливом окончании войны и укреплении единства в Европе. Нидерланды разделяют нашу позицию: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы", - отметил глава государства.

Он добавил, что Украину и Нидерланды объединяет понимание того, что необходимо усиливать военную мощь как гарантию безопасности для Украины и всей Европы.

"Благодарны Нидерландам за всю оказанную помощь и готовность продолжать и увеличивать поддержку Украины - это важно для стабильности всей Европы. Ожидаем в этом году продолжение поставок F-16. Небо над Украиной должно быть закрытым и безопасным", - заявил Зеленский.