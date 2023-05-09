Украина ожидает оперативного снятия всех ограничений по экспорту агропродукции от ЕС, - Зеленский

Зеленский сообщил, что обсудил с фон дер Ляен ситуацию по экспорту украинской агропродукции. По результатам переговоров политики пришли к общему согласию относительно важности вклада Украины в глобальную продовольственную безопасность мира. Президент также отметил общие успехи в продовольственной сфере, в частности, программы "Зерно из Украины" и "Пути солидарности".

"Солидарность не может быть меньше, чем объективная потребность в ней, но, к сожалению, мы столкнулись с проблемами в том, в чем и дальше должны быть общие проявления солидарности. Это пропорционально тем угрозам, которые есть сегодня. Жесткие и даже жесткие, как для войны, протекционистские мероприятия от наших соседей не могут не разочаровывать, мягко говоря", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что какие-либо ограничения украинского экспорта на данный момент абсолютно недопустимы, ведь это усиливает не Европу, а возможности страны-агрессора.

"Мы предлагаем начать консультативную группу для мониторинга соответствующих проблемных вопросов и удержаться от любых решений по торговле без консультаций с Украиной", - сказал он.

Зеленский добавил, что Украина ожидает от ЕС оперативного снятия всех ограничений по экспорту агропродукции, если на это будет политическая воля. Он отметил, что сегодняшние переговоры с президентом Еврокомиссии свидетельствуют о том, что такая воля есть.

Напомним, Еврокомиссия запретила импорт отдельных украинских продуктов в пять стран ЕС.

К тому же Еврокомиссия выделит дополнительно 100 миллионов евро на поддержку фермеров ЕС. Решение направлено на то, чтобы разрядить обстановку вокруг украинского зерна.

При этом пять стран ЕС требуют продления запрета на импорт зерна из Украины.

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