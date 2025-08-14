Украина обменяла экс-чиновника МВД, который преследовал крымских татар

"14 августа 2025 года в рамках государственного проекта "Хочу к своим" в Российскую Федерацию выехал с параллельным возвращением украинцев, оказавшихся в российской неволе еще до 2022 года, коллаборант Николай Федорян", - сказано в сообщении проекта.

Федорян во временно оккупированном Крыму предоставлял транспорт сотрудникам ФСБ, которые проводили незаконные обыски у крымских татар, задерживали их и перевозили в места лишения свободы.