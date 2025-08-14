RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Украина обменяла экс-чиновника МВД, который преследовал крымских татар

Фото: Николай Федорян (myrotvorets center)
Автор: Иван Носальский

Украина в рамках обмена выдала России бывшего замначальника Крымского управления МВД Николая Федоряна. Благодаря этому из российского плена удалось вернуть украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Хочу к своим" в Telegram.

"14 августа 2025 года в рамках государственного проекта "Хочу к своим" в Российскую Федерацию выехал с параллельным возвращением украинцев, оказавшихся в российской неволе еще до 2022 года, коллаборант Николай Федорян", - сказано в сообщении проекта.

Федорян во временно оккупированном Крыму предоставлял транспорт сотрудникам ФСБ, которые проводили незаконные обыски у крымских татар, задерживали их и перевозили в места лишения свободы. 

Задержание Федоряна

Напомним, о задержании Николая Федоряна стало известно 9 ноября 2020 года. Это произошло на административной границе с оккупированным Крымом.

Как сообщала прокуратура Автономной Республики Крым, задержанного подозревают в государственной измене и содействии российским спецслужбам. По версии следствия, он причастен к преследованию крымских татар.

Следствие установило, что Федорян с 2012 года занимал должность начальника управления транспорта и авиации компании "Черноморнефтегаз" и после оккупации полуострова в 2014 году остался на своем посту.

До 2011 года он служил в структурах МВД.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныКрымОбмен пленнымиВойна в Украине