Украина не обсуждала с администрацией Трампа возраст мобилизации, - МИД

"Что касается мобилизационного возраста. Давайте дождемся контактов украинско-американских. Контакты еще не начались. Начнутся контакты, тогда мы сможем вам рассказать, какие вопросы обсуждаются. Пока еще рано об этом говорить", - отметил Тихий.

Он также подчеркнул общую позицию Украины, которая заключается в необходимости в большем количестве оборонных возможностей.

"У нас есть войска и люди, которые не вооружены. У нас потребность в оружии не покрывает количество подразделений и бригад. Поэтому считаем, что приоритет - предоставление возможностей и определенных типов возможностей", - добавил представитель МИД.