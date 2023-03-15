Украина обсуждает с ЕС поставки боеприпасов на трех треках, - посол
Тема поставок Европейским союзом боеприпасов Украине обсуждается на трех треках, и механизмы включают быструю компенсацию государствами-членам из Фонда мира, совместные закупки, а также обеспечение поставок в средней и долгосрочной перспективе.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Украины при ЕС Всеволода Ченцова в интервью "Радио Свобода".
Посол отметил, что продолжается работа над тем, чтобы страны ЕС могли "максимально быстро и комфортно для себя" предоставить Украине актуальные и необходимое на поле боя боеприпасы.
"И это - первый трек. Для того, чтобы обеспечить реализацию этого первого шага, государства-члены на сегодняшний день договорились фактически выделить в рамках Европейского фонда мира отдельный ресурс, с которого будут, собственно, в ускоренном режиме компенсироваться такие расходы", - сказал дипломат.
Он пояснил, что такие государства должны понимать, что если они быстро выдадут запасы со складов, то могут претендовать на скорую компенсацию, и таким образом смогут использовать эти средства, в частности, для производства припасов.
"Второй (трек) - это совместные закупки", - говорит Ченцов.
Представитель Украины в ЕС добавил, что этот вопрос осуждался на неформальной встрече глав Минобороны стран ЕС 7-8 марта в Стокгольме, на уровне Комитета постоянных представителей в Евросоюзе, в который входят главы или заместители миссий стран-членов в Брюсселе (COREPER).
"И мы надеемся, что будет найдена оптимальная модель с точки зрения того, как этот процесс будет координироваться. На сегодняшний день есть предложение, чтобы активно привлекалось Европейское оборонное агентство. У государств-членов есть свои возможности и свой опыт. Также опыт в рамках НАТО", - отмечает дипломат.
Украине как бенефициару этого процесса нужно правильно скоординировать механизмы, чтобы "это работало, и работало быстро", добавил он.
"И третий трек - это как в средне, так и в долгосрочной перспективе обеспечить планомерное пополнение этих ресурсов. Здесь уже вступает в действие Еврокомиссия, потому что именно она понимает, какие должны быть стимулы для производства, какие возможны льготы, какая может быть координация на общеевропейском уровне, на уровне индустрий", - рассказал Ченцов.
Ранее сообщалось, что Совет ЕС утвердил увеличение на 2 млрд евро фонда, который помогает Украине оружием.
Добавим также, что ЕС на следующей неделе должен подписать совместный план закупок боеприпасов для Украины.
Также недавно директор Rheinmetall, крупнейшего производитель боеприпасов Германии, призвал оборонную промышленность Европы удвоить мощности и производство боеприпасов для победы Украины.
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