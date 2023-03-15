ua ru
Ср, 15 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина обсуждает с ЕС поставки боеприпасов на трех треках, - посол

Новина українською →
Среда 15 марта 2023 02:26
Украина обсуждает с ЕС поставки боеприпасов на трех треках, - посол Фото: представитель Украины при ЕС рассказал о механизме поставок боеприпасов (GettyImagеs)
Автор: Владимир Костырин

Тема поставок Европейским союзом боеприпасов Украине обсуждается на трех треках, и механизмы включают быструю компенсацию государствами-членам из Фонда мира, совместные закупки, а также обеспечение поставок в средней и долгосрочной перспективе.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя Украины при ЕС Всеволода Ченцова в интервью "Радио Свобода".

Посол отметил, что продолжается работа над тем, чтобы страны ЕС могли "максимально быстро и комфортно для себя" предоставить Украине актуальные и необходимое на поле боя боеприпасы.

"И это - первый трек. Для того, чтобы обеспечить реализацию этого первого шага, государства-члены на сегодняшний день договорились фактически выделить в рамках Европейского фонда мира отдельный ресурс, с которого будут, собственно, в ускоренном режиме компенсироваться такие расходы", - сказал дипломат.

Он пояснил, что такие государства должны понимать, что если они быстро выдадут запасы со складов, то могут претендовать на скорую компенсацию, и таким образом смогут использовать эти средства, в частности, для производства припасов.

"Второй (трек) - это совместные закупки", - говорит Ченцов.

Представитель Украины в ЕС добавил, что этот вопрос осуждался на неформальной встрече глав Минобороны стран ЕС 7-8 марта в Стокгольме, на уровне Комитета постоянных представителей в Евросоюзе, в который входят главы или заместители миссий стран-членов в Брюсселе (COREPER).

"И мы надеемся, что будет найдена оптимальная модель с точки зрения того, как этот процесс будет координироваться. На сегодняшний день есть предложение, чтобы активно привлекалось Европейское оборонное агентство. У государств-членов есть свои возможности и свой опыт. Также опыт в рамках НАТО", - отмечает дипломат.

Украине как бенефициару этого процесса нужно правильно скоординировать механизмы, чтобы "это работало, и работало быстро", добавил он.

"И третий трек - это как в средне, так и в долгосрочной перспективе обеспечить планомерное пополнение этих ресурсов. Здесь уже вступает в действие Еврокомиссия, потому что именно она понимает, какие должны быть стимулы для производства, какие возможны льготы, какая может быть координация на общеевропейском уровне, на уровне индустрий", - рассказал Ченцов.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС утвердил увеличение на 2 млрд евро фонда, который помогает Украине оружием.

Добавим также, что ЕС на следующей неделе должен подписать совместный план закупок боеприпасов для Украины.

Также недавно директор Rheinmetall, крупнейшего производитель боеприпасов Германии, призвал оборонную промышленность Европы удвоить мощности и производство боеприпасов для победы Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Вооруженные силы Украины Помощь Украине
NEWS
ВСУ продолжат удерживать Бахмут: решение Ставки с Зеленским
ВСУ продолжат удерживать Бахмут: решение Ставки с Зеленским
DAILY
Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины
Данила Крамаренкостарший редактор ленты новостей Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины