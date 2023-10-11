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Украина обсудила со Словакией транзит украинского зерна, - Шмыгаль

Украина, Среда 11 октября 2023 20:24
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Украина обсудила со Словакией транзит украинского зерна, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (УНИАН)
Автор: Карина Левицкая

Украина обсудила со Словакией вопрос транзита украинской аграрной продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Транзит украинской аграрной продукции обсудили сегодня с Премьер-министром Словакии Людовитом Одором", - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас Украина совместно с Европейской комиссией работает над расширением коридоров солидарности со Словакией.

Зерновой спор

Напомним, что 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинской агропродукции в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.

В ответ на это Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.

При этом в Украине и Польше выражали уверенность в том, что государства смогут найти решение, которое устраивало бы обе стороны.

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вводит новый механизм экспорта зерна в соседние страны.

А недавно министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Польша может передать контроль над экспортом украинского зерна Германии и Литве.

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Денис Шмыгаль зерновой коридор
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