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Украина никогда не примет замороженного конфликта, - Ермак

Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский и его команда никогда не примут замораживание конфликта с Российской Федерацией.

Об этом сказал глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Это неприемлемо для украинского общества, когда ты живешь в войне и ложишься спать не уверен, что проснешься. Нас ежедневно атакуют. Я не думаю о каких-то фантазиях. После визита Зеленского и делегации в США мы вернулись с положительным ощущением. Мы надеемся и верим, что наконец вопрос голосования за новый бюджет для поддержки Украины состоится", - глава ОП.

Ермак отметил, что Украина до сих пор продолжает сложную борьбу.

"В эти секунды наши герои продолжают бороться в Авдеевке, вблизи Бахмута, этого малого города, название которого люди в мире даже не знают", - подчеркнул он.

Ермак также напомнил, что несмотря на российский шантаж Украина открыла "зерновой коридор" и сейчас он работает.

"Я считаю, Украина показывает, что мы можем выиграть. Конечно, с помощью и поддержкой друзей и я надеюсь, что это продолжится. Сунак (премьер-министр Великобритании Риши Сунак, - ред.) и Зеленский 2 дня назад подписали первое соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, основанное на Вильнюсской декларации, к которой уже присоединились более 30 стран и работа продолжается. Это диалог", - сказал он.

Форум в Давосе

Напомним, сегодня, 14 января, в Давосе приходит встреча ведущих дипломатов с целью подготовки почвы для мирного плана по урегулированию войны в Украине.

В частности, от Украины уже выступили министр обороны Рустем Умеров, омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Кроме того, завтра президент Украины Владимир Зеленский начнет рабочий визит в Швейцарию. Известно, что глава Украины выступит на форуме со специальным обращением.

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Война России против Украины