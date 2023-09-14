Украина "Нептунами" уничтожила ПВО в Евпатории стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники

Военная контрразведка СБУ и ВМС Украины в эту ночь повели уникальную спецоперацию возле Евпатории. Был "отминусован" российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов.
Об этом РБК-Украина рассказали источники в СБУ.
Как сообщают наши источники, по цели эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".
"Сначала беспилотники СБУ поразили "глаза" комплекса - радары и антенны. А после выведения из строя радиолокационных станций, подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С300/400 "Триумф", - рассказал источник.
Так, как ранее подчеркивал глава СБУ Василий Малюк, "бавовна пылала и будет пылать".
Фото: Евпатория на карте (deepstatemap.live)
Источники в Службе безопасности также говорят, что россиян в Крыму ждут новые "сюрпризы".
Прессслужба Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердила удар по месту нахождения вражеских ракетных комплексов возле временно оккупированной Евпатории.
С-400 "Триумф" - это российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения.
Этот комплекс создан для поражения самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других.
Отметим, что эти системы россияне применяют не только как противовоздушную оборону, но и для обстрелов, а поскольку С-400 не предназначены для наземных ударов, они крайне неточные и разрушительные.
Напомним, что этой ночью в Крыму возле Евпатории раздавались громкие взрывы. Очевидцы в сети делились кадрами последствий "бавовны", на которых была видна мощная вспышка и пожар. Местные Телеграм-каналы и СМИ обратили внимание, что взрывы звучали в районе, где расположена военная база.
В то же время российские оккупанты традиционно обвинили в атаке Украину, но отчитались, что якобы атаку из 11 БПЛА они "успешно отбили", чего не произошло на самом деле.
Добавим, что временно оккупированный остров продолжают демилитаризовать. Почти каждый день на территории Крыма у захватчиков что-то взрывается. Знаковым выдался и вчерашний день. Ведь украинским воинам удалось поразить российскую подлодку крылатыми ракетами, чего раньше не было в истории. Больше деталей узнайте по ссылке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.