Украина "Нептунами" уничтожила ПВО в Евпатории стоимостью 1,2 млрд долларов, - источники

Как сообщают наши источники, по цели эффективно отработали беспилотники и ракеты "Нептун".

"Сначала беспилотники СБУ поразили "глаза" комплекса - радары и антенны. А после выведения из строя радиолокационных станций, подразделения ВМС двумя крылатыми ракетами "Нептун" ударили по пусковым комплексам С300/400 "Триумф", - рассказал источник.

Так, как ранее подчеркивал глава СБУ Василий Малюк, "бавовна пылала и будет пылать".

Фото: Евпатория на карте (deepstatemap.live)

Источники в Службе безопасности также говорят, что россиян в Крыму ждут новые "сюрпризы".

В ВСУ подтверждают

Прессслужба Управления стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердила удар по месту нахождения вражеских ракетных комплексов возле временно оккупированной Евпатории.

Что известно о российском "Триумфе"?

С-400 "Триумф" - это российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нового поколения.

Этот комплекс создан для поражения самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех, самолетов радиолокационного дозора и наведения и других.

Отметим, что эти системы россияне применяют не только как противовоздушную оборону, но и для обстрелов, а поскольку С-400 не предназначены для наземных ударов, они крайне неточные и разрушительные.

Взрывы в Евпатории

Напомним, что этой ночью в Крыму возле Евпатории раздавались громкие взрывы. Очевидцы в сети делились кадрами последствий "бавовны", на которых была видна мощная вспышка и пожар. Местные Телеграм-каналы и СМИ обратили внимание, что взрывы звучали в районе, где расположена военная база.

В то же время российские оккупанты традиционно обвинили в атаке Украину, но отчитались, что якобы атаку из 11 БПЛА они "успешно отбили", чего не произошло на самом деле.

"Бавовна" в Крыму

Добавим, что временно оккупированный остров продолжают демилитаризовать. Почти каждый день на территории Крыма у захватчиков что-то взрывается. Знаковым выдался и вчерашний день. Ведь украинским воинам удалось поразить российскую подлодку крылатыми ракетами, чего раньше не было в истории. Больше деталей узнайте по ссылке.

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