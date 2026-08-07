Без просмотра прайс-кэпов Украине будет сложнее импортировать электроэнергию зимой, - эксперт

Подготовка к зиме зависит не только от строительства новых мощностей или защиты энергообъектов. Одной из ключевых задач остается пересмотр прайс-кэпов - предельных цен на оптовом рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимира Омельченко.

По его словам, если они остаются ниже цен в Европе, украинские компании не могут покупать необходимый объем импортной электроэнергии даже тогда, когда она доступна.

Он добавил, что наряду с развитием распределенной генерации, строительством систем накопления энергии и усилением защиты энергетической инфраструктуры необходимо устранить ценовые ограничения, сдерживающие импорт в периоды дефицита.

"Также решить проблему прайс-кэпов на электрическую энергию, чтобы мы могли импортировать электрическую энергию зимой, когда это нужно", - сказал Омельченко, отвечая на вопросы журналиста о подготовке к отопительному сезону.

Эксперт также считает, что важно решить проблему замороженных счетов предприятий теплокоммунэнерго, ускорить развитие распределенной генерации и систем накопления энергии, а также усилить физическую защиту ключевых объектов энергетической инфраструктуры, прежде всего, подстанций "Укрэнерго" и предприятий теплокоммунэнерго.

"Развивать прежде всего распределительную генерацию мощными темпами. Устранить эту проблему замороженных счетов для "Теплокоммунэнерго" предприятий... Строить энергию веков. И, безусловно, усиливать физической защитой основные энергетические объекты, прежде всего, подстанции компании "Укрэнерго" и также предприятие "Теплокоммунэнерго", - сказал он.