Война в Украине

Украина назвала вероятную причину падения беспилотников в Финляндии

13:55 30.03.2026 Пн
2 мин
Украина и Финляндия находятся в постоянной коммуникации по инциденту
aimg Ірина Глухова
Фото иллюстративное: Украина назвала вероятную причину падения беспилотников в Финляндии (Getty Images)

Украинские дроны, которые упали на территории Финляндии, не были направлены в сторону этой страны. Вероятной причиной инцидента является влияние российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого в комментарии журналистам.

Читайте также: В Финляндии упали два дрона после атаки Украины на РФ: что известно

Что сказал Тихий

Он подчеркнул, что Украина и Финляндия находятся в постоянной коммуникации по этому инциденту, а украинская сторона уже передала всю необходимую информацию для выяснения обстоятельств.

"Можем утвердительно сказать, что ни в коем случае никакие украинские дроны в сторону Финляндии не направлялись. Наиболее вероятной причиной является отклонение российскими системами РЭБ", - заявил Тихий.

По его словам, Украина также извинилась перед финской стороной за этот инцидент.

"В целом разделяем убеждение вместе с нашими финскими друзьями, что причиной как этого инцидента, так и вообще вызовов безопасности в нашем регионе является именно российская агрессия против Украины", - добавил он.

Реакция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил ситуацию с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Конечно, вспомнили инцидент с дронами, который недавно был на территории Финляндии. Одинаково видим с Алексом эту ситуацию. Всю необходимую информацию предоставляем. Спасибо!", - рассказал Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, утром, 29 марта, в морской зоне и на юго-востоке Финляндии, было замечено несколько медленных объектов, летевших низко. Два из них оказались украинскими беспилотниками, они упали на территории страны.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подтвердил, что дроны, которые залетели на территорию государства, вероятно, имеют украинское происхождение.

По данным Воздушных сил, один из них был идентифицирован как ударный дальнобойный беспилотник Ан-196 "Лютый", тогда как тип другого установить не удалось.

В результате инцидента никто не пострадал.

