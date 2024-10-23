Устав ООН для всех? Как отметили Украину в декларации БРИКС и о чем говорили гости Путина

В российском городе Казань с 22 по 24 октября проходит саммит БРИКС. Участники мероприятия уже успели принять итоговую декларацию, в которой мельком упоминается война России против Украины.

Более детально о том, что лидеры стран БРИКС думают о войне в Украине и как это отразилось в декларации, - в материале РБК-Украина .

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Циничное упоминание Устава ООН в декларации

Стоит заметить, что БРИКС - это объединение, которое состоит из девяти государств (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия). На саммите в Казани присутствуют лидеры всех стран объединения, кроме бразильского президента, а также главы "дружественных" России государств.

В итоговой декларации, которую сегодня, 23 октября, приняли лидеры стран БРИКС, войне России против Украины посвятили только один абзац.

"Мы напоминаем о национальных позициях в отношении ситуации в Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности", - сказано в документе.

Также там подчеркивается, что страны-участники БРИКС "с удовлетворением отмечают" предложения о посредничестве и добрых услугах, которые "призваны обеспечить мирное урегулирование конфликта" при помощи диалога и дипломатии.

Примечательно, что в своем заявлении о войне в Украине страны-члены объединения, в которое входит Россия, упомянули Устав ООН. Но, стоит напомнить, что неоднозначная позиция таких государств насчет войны в Украине и их сомнительная "поддержка" территориальной целостности Украины, которая предусмотрена тем же Уставом, делают такое заявление особенно циничным.

В свою очередь украинские чиновники уже неоднократно упоминали Устав ООН в своих заявлениях о завершении войны с Россией. Поскольку, согласно позиции Киева, именно на этом документе должны базироваться любые предложения о мире.

"Нет никакой необходимости придумывать велосипед, когда устав ООН уже определяет основы мира и нормального сосуществования народов. Нам нужно просто вернуться к ним. С этой целью нам нужно определить, как государства будут сосуществовать", - подчеркивал президент Украины Владимир Зеленский в ходе первого саммита мира.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что Украина готова рассматривать любые изменения в план Киева по завершению войны, но только при условии, если они "соответствуют международному праву и поддерживают территориальную целостность Украины, нерушимость ее границ и полный суверенитет страны".

Заявления лидеров стран БРИКС об Украине

Стоит заметить, что упоминание войны в Украине в ходе саммита не ограничилось только итоговой декларацией. Лидеры стран БРИКС также сделали несколько заявлений.

В частности, премьер Индии Нарендра Моди в ходе встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заговорил о необходимости решать "конфликты" мирными способами.

"Во всех наших усилиях мы отдаем приоритетное значение человечеству, и мы готовы оказать любое возможное содействие и в будущем", - добавил глава индийского правительства.

При этом президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нагаян рассказал Путину, что его страна продолжает прилагать усилия в вопросе обмена пленными между Россией и Украиной.

"И я уверяю вас, что мы будем продолжать работать в этом направлении. Мы готовы приложить любые усилия для урегулирования кризисов и в интересах мира, в интересах обеих сторон", - добавлял он.

Заявлением об Украине отличился и лидер Китая Си Цзиньпин. Он в очередной раз повторил официальную позицию Китая о "трех принципах деэскалации".

"Конфликт в Украине затягивается... Поэтому мы должны твердо придерживаться трех принципов: не допускать расширения географии боевых действий, не допускать эскалации и не допускать провокаций, усиливающих напряженность", - отмечал он.

Важно отметить, что сам российский диктатор Владимир Путин активно вопрос войны против Украины на полях саммита не комментировал.

Вероятно, вопрос войны России против Украины обсуждался на саммите БРИКС и за закрытыми дверьми, но публично это пока никто не раскрывал.

Но, исходя из такого малого количества заявлений об Украине, она вряд ли стала основной темой как минимум основной программы саммита.