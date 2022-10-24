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Украина в ближайшее время получит еще три системы ПВО Iris-T, - Шольц

Фото: Украина в ближайшее время получит еще три системы ПВО Iris-T (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Германия в ближайшее время передаст Украине еще три системы противовоздушной обороны Iris-T.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца во время 5-го немецко-украинского экономического форума.

Глава немецкого правительства отметил, что Берлин уже передал Киеву современную систему ПВО Iris-T.

"Еще три таких системы будут доставлены в ближайшее время", - заявил он, добавив, что "вместе с нашими партнерами мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо".

Также Шольц подчеркнул, что Германия твердо стоит на стороне украинцев и будет поддерживать с политической, финансовой, гуманитарной и экономической точек зрения.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкая система ПВО IRIS-T была размещена на южном направлении.

В свете массированных российских ударов президент Владимир Зеленский говорил, что эта система хорошо себя показала.

При этом премьер Украины Денис Шмыгаль отмечал, что немецкая система противовоздушной обороны уже спасла много жизней в Киевской области.

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