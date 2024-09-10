Украина - самая обеспеченная генераторами страна мира, - Шмыгаль
Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Украина на сегодняшний день является самой обеспеченной генераторами страной мира. Для покупки энергооборудования есть много возможностей льготных кредитов.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время пресс-конференции.
"Украина на сегодняшний день, я просто уверен в этом, наиболее обеспеченная генераторами страна в мире. Поэтому убежден, что мы эту зиму пройдем, и пройдем устойчиво и уверенно", - сказал он.
Шмыгаль отметил, что в Украине действуют несколько программ кредитования покупки энергооборудования для населения и бизнеса.