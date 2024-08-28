Что будет с ценами в Украине: прогноз экспертов на осень

Осенью 2024 года рост цен в Украине ускорится. На это повлияет увеличение расходов производителей из-за последствий обстрелов энергетики и повышения налогов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " От фронта к тылу. С какими вызовами столкнется Украина осенью и к чему следует готовиться ".

По данным Госстата, в июле в Украине была зафиксирована нулевая инфляция, в годовом исчислении инфляция ускорилась до 5,4%.

Доктор экономических наук Алексей Плотников считает, что цены поднимутся уже в августе. "Я думаю, что не будет инфляция нулевой ни в августе, ни в последующие месяцы. Будет рост цен", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Эксперт отметил, что есть общие факторы разбалансировки ситуации. В частности, предприятия переходили на генераторы из-за массовых отключений света. Из-за этого вырастут цены за счет того, что электроэнергия шла за счет сжигания горючего, что гораздо дороже традиционных источников поставки электроэнергии. Также влияют на цены логистические проблемы и необходимость хранения продукции на складах в особых условиях холодильных установок.

"Все это приводит к тому, что увеличивается стоимость всех этих элементов и соответственно увеличивается цена", - сказал он.

По его словам, в сентябре и последующие месяцы будет рост инфляции, особенно если Верховная Рада примет увеличение налогов. "Эти налоги войдут в любом случае, и это приведет к тому, что цена увеличится. Новые тарифы на коммуналку заработают в конце года, когда начнется отопительный сезон. Это же касается акцизов на топливо, акцизов на табак, перспектив того, что увеличатся акцизы на сладкие газированные напитки", - отметил Плотников.

Цены на продукты

Аналитик УКАБ Максим Гопка отметил в комментарии РБК-Украина, что цены на продукты питания, скорее всего, начнут расти уже с конца сентября и на это несколько причин.

"Во-первых, логистические затраты будут расти из-за повышения цен на топливо, а уже с наступлением холодов это же топливо будет использоваться и для альтернативного источника энергии (генераторы), что повысит себестоимость продукции", - сказал он.

По его словам, возможно увеличение цен на сырье для перерабатывающих предприятий. "К примеру, закупочные цены на молоко растут и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 30%. Похожая ситуация с зерновыми культурами, в среднем выросшими также на 20-30%", - добавил эксперт.