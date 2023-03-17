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В НБУ опровергли возможность Фридмана и Авена продать их доли в "Сенс Банке"

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Пятница 17 марта 2023 21:43
В НБУ опровергли возможность Фридмана и Авена продать их доли в "Сенс Банке" Фото: в НБУ опровергли возможность Фридмана и Авена продать их доли в "Сенс Банке" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен не могут продать свои доли в "Сенс Банке" (ранее "Альфа-Банк"), поскольку против них введены санкции Украины и Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

"Учитывая наложенные на Фридмана и Авена санкции Советом ЕС, а также санкции СНБОУ, примененные к Фридману, Авену и Косогову (российскому олигарху Андрею Косогову - ред.), все указанные лица лишены права распоряжаться собственными активами и отчуждать их в любой способ до снятия санкций", - сказано в сообщении НБУ.

Что предшествовало

Симеон Дянков - доверенное лицо, которому передано право управления частями собственников банка, утверждал, что якобы в ближайшее время должна состояться встреча с представителями НБУ и Офиса президента для обсуждения вопроса продажи "Сенс Банка".

Для него якобы уже нашелся покупатель в Польше.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен планируют продать свои доли в "Альфа-Банке" для выхода из-под санкций.

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