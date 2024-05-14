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США разоблачили схему, которая могла помочь олигарху Дерипаске разморозить 1,5 млрд долларов

Вторник 14 мая 2024 18:13
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США разоблачили схему, которая могла помочь олигарху Дерипаске разморозить 1,5 млрд долларов Архивное фото: Олег Дерипаска (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 14 мая, ввели санкции против сети, которая должна была помочь олигарху Олегу Дерипаске получить доступ к замороженным 1,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в санкционный список одного российского гражданина и три российские компании, причастных к попытке уклонения от санкций.

Отмечается, что непрозрачная и сложная вероятная продажа активов могла бы разморозить более 1,5 миллиарда долларов, принадлежащих российскому олигарху Олегу Дерипаске и хранящихся в виде санкций.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что Министерство финансов продолжит принимать меры для защиты целостности режима санкций и пресечения уклонений со стороны Кремля и его олигархов-приспешников.

Детали схемы

В июне 2023 года Дерипаска согласовал с гражданином России Дмитрием Александровичем Белоглазовым, владельцем российской фирмы по предоставлению финансовых услуг "Титул", запланированную сделку по продаже замороженных акций Дерипаски в европейской компании.

Через несколько недель после этой координации была создана российская фирма по предоставлению финансовых услуг "Илиадис" как дочерняя компания Titul. В начале 2024 года "Илиадис" приобрела российскую инвестиционную холдинговую компанию International Rasperia, которая владеет замороженными акциями Дерипаски. США ввели санкции против этих компаний и Белоглазова.

Олег Дерипаска

Российский предприниматель, миллиардер. С апреля 2018 года под санкциями США из-за финансирования проектов диктатора Владимира Путина.

А с 2022 года уже под санкциями Евросоюза, Великобритании и ряда других стран, из-за вторжения России в Украину.

Что предшествовало

В марте издание Reuters писало, что США оказывали давление на австрийский Raiffeisen Bank International, чтобы он отказался от сделки с российским олигархом Олегом Дерипаской.

А недавно Raiffeisen Bank International отказался покупать пакет акций на 1,5 млрд евро у связанной с олигархом Дерипаской компании.

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Олег Дерипаска Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
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