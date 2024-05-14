США разоблачили схему, которая могла помочь олигарху Дерипаске разморозить 1,5 млрд долларов
Соединенные Штаты Америки сегодня, 14 мая, ввели санкции против сети, которая должна была помочь олигарху Олегу Дерипаске получить доступ к замороженным 1,5 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в санкционный список одного российского гражданина и три российские компании, причастных к попытке уклонения от санкций.
Отмечается, что непрозрачная и сложная вероятная продажа активов могла бы разморозить более 1,5 миллиарда долларов, принадлежащих российскому олигарху Олегу Дерипаске и хранящихся в виде санкций.
Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что Министерство финансов продолжит принимать меры для защиты целостности режима санкций и пресечения уклонений со стороны Кремля и его олигархов-приспешников.
Детали схемы
В июне 2023 года Дерипаска согласовал с гражданином России Дмитрием Александровичем Белоглазовым, владельцем российской фирмы по предоставлению финансовых услуг "Титул", запланированную сделку по продаже замороженных акций Дерипаски в европейской компании.
Через несколько недель после этой координации была создана российская фирма по предоставлению финансовых услуг "Илиадис" как дочерняя компания Titul. В начале 2024 года "Илиадис" приобрела российскую инвестиционную холдинговую компанию International Rasperia, которая владеет замороженными акциями Дерипаски. США ввели санкции против этих компаний и Белоглазова.
Олег Дерипаска
Российский предприниматель, миллиардер. С апреля 2018 года под санкциями США из-за финансирования проектов диктатора Владимира Путина.
А с 2022 года уже под санкциями Евросоюза, Великобритании и ряда других стран, из-за вторжения России в Украину.
Что предшествовало
В марте издание Reuters писало, что США оказывали давление на австрийский Raiffeisen Bank International, чтобы он отказался от сделки с российским олигархом Олегом Дерипаской.
А недавно Raiffeisen Bank International отказался покупать пакет акций на 1,5 млрд евро у связанной с олигархом Дерипаской компании.
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