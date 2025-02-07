Украина наращивает производство дальнобойных дронов и ракет, - Минобороны

Украинский ударные дроны дальнего радиуса действия стали определенной заменой для дальнобойных ракет. Украина в значительной степени нарастила производство отечественных беспилотников.
Об этом рассказал первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Укринформу".
"Очень хочу отметить производство дальнобойных дронов. Думаю, вы регулярно видите в новостях результаты ударов по военным объектам агрессора. Ударные дроны дальнего радиуса действия на сегодня являются определенной заменой для дальнобойных ракет", - рассказал Гаврилюк.
По его словам, сейчас в Украине особое внимание уделяется скорейшей реализации отечественных программ производства дальнобойного оружия. В частности, речь о ракетах и дронах.
"Это то оружие, которое будет серьезным аргументом Украины. Нам нужно оружие защиты и сдерживания", - считает заместитель министра обороны.
Президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что с начала полномасштабной войны производство собственного вооружения в Украине существенно возросло. Если раньше доля отечественного производства составляла менее 10%, то сейчас она достигла 34% от общего объема.
В частности, украинские морские безэкипажные катера Sea Baby и MAGURA V5 доказали свою эффективность в Черном море, нанося значительные потери российскому флоту. В сфере ракетного вооружения Украина успешно использует "Нептуны", которыми был уничтожен крейсер "Москва".
В ноябре Зеленский заявил о создании "длинных Нептунов", которые уже нанесли первые удары. Среди прочего украинского вооружения выделяются САУ "Богдана", ПТРК "Стугна" и "Корсар". А дальнобойные дроны "Бобер", "Морок" и "Лютый" позволяют Силам обороны наносить точечные удары по критическим объектам в РФ, ослабляя ресурсную базу врага.
Также на днях президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото, продемонстрировав вооружение отечественного производства. Среди них снаряды, а также беспилотники.
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