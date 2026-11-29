Издание пишет, что Украина довела интенсивность дальнобойных операций против России до рекордного уровня. В отдельные дни украинские силы запускали более тысячи беспилотников на территорию врага.

NYT отмечает, что кампания Киева продолжилась, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Ведь Украина стремится сократить доходы Москвы и усложнить поставки горючего и вооружения российской армии.

Есть сведения, что география украинских операций охватывает не менее пяти морей и простирается более чем на 2400 км. Среди целей были топливный терминал на Белом море и предприятие по производству ракетного топлива в Сибири.

Удары по объектам РФ за границей

Кроме того, украинские силы атаковали российские суда за пределами РФ. В частности, в Финском заливе после удара загорелось военное грузовое судно Sparta II.

У ливийского порта Бенгази затонул российский боевой корабль "Меркурий", на борту которого находился боевой вертолет. Также было поражено грузовое судно, которое, по словам президента Владимира Зеленского, перевозило оружие.

Какие потери терпит российская нефтяная отрасль

Украинские атаки охватывают разные этапы нефтяной промышленности РФ — от транспортировки сырья до его переработки и морского экспорта.

По данным Международного энергетического агентства, объемы производства на российских НПЗ примерно на 30% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году.

Выпуск бензина сократился на 20%, а дизельного топлива – почти на 30%. Из-за проблем с обеспечением внутреннего рынка Москва ограничила экспорт горючего.

По оценке NYT, дальнобойные удары также вынуждают Россию тратить дополнительные ресурсы в защиту инфраструктуры. В частности, Москве приходится опрокидывать средства противовоздушной обороны с фронта и привлекать военно-морские силы для охраны судов.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов признал, что сами по себе дальнобойные атаки не могут обеспечить победу в войне. В то же время, каждое поражение заставляет Россию ремонтировать поврежденные объекты, терять производственные мощности, изменять логистические маршруты и нести дополнительные затраты.

Как Украина расширяет возможности для ударов

Расширять географию атак Киеву разрешает развитие собственного оборонно-промышленного комплекса. Если первоначально украинские производители переоборудовали коммерческие беспилотники для военных нужд, теперь создают реактивные ударные системы и тяжелые крылатые ракеты. Также Украина ускоряет разработку собственных баллистических ракет.