Украина настаивает, чтобы изменения в "транспортный безвиз" с ЕС не ограничивали перевозчиков

Соглашение о либерализации грузовых перевозок с Европейским союзом очень важно для Украины. Поэтому изменения в "транспортном безвизе" не должны ограничивать украинских перевозчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра инфраструктуры Украины Сергея Деркача по итогам встречи украино-польской межправительственной комиссии во Львове.
Он отметил, что на встрече с польским коллегой Павлом Гарканцлем акцентировал внимание на том, что соглашение о "транспортном безвизе" - это "вопрос выживания" украинской экономики.
"Позиция Еврокомиссии: продлить Соглашение, но добавить к нему отдельные изменения. До завтра Еврокомиссия собирает предложения от других стран-членов ЕС. После этого мы направим наши комментарии по всем пунктам. Ключевое - никакие изменения не должны ограничивать наших перевозчиков, а какие-либо новые критерии должны быть прозрачными, понятными и измеряемыми", - подчеркнул Деркач.
Кроме вопроса "транспортного безвиза" речь шла и о блокировке границы.
Замминистра отметил, что "перевозчики к блокаде не присоединились, речь идет только о фермерах". Деркач подчеркнул, что "результат нашей совместной работы и постоянного диалога Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины".
"В то же время проблемным вопросом остается приостановка регистрации в "єЧерзі" на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" (это пилот, который мы сделали в январе в рамках разблокирования границы перевозчиками). Сегодня там в физической очереди находится 800 грузовиков. Очередь на дороге составляет 8 дней" при стабильной работе пункта пропуска", - добавил он.
Во время встречи стороны также подняли вопрос о случаях штрафов для украинских компаний, которые перевозят товары своим автопарком, а не нанимают отдельного перевозчика.
По словам Деркача, формальная причина штрафов - несоответствие в переводе соглашения о либерализации.
"Обратился к коллегам не допускать таких случаев, а законность таких перевозок обсудим, когда будем продлевать Соглашение", - рассказал замминистра.
Еще один вопрос, который обсудили на заседании комиссии - пассажирские перевозки. Украинская сторона подчеркнула, что сейчас требует увеличения пропускной способности границы не только для грузового транспорта, но и для автобусов.
"Особенно на ночные часы. У нас есть примеры, когда на пиковые часы в пункт пропуска приезжает 6-10 автобусов в час, а оформить за это можно максимум 3 автобуса. В это время пассажиры ждут часами в автобусе, что абсолютно ненормально. Поэтому нуждаемся как инфраструктурных решений, так и увеличения персонала. Все должно быть зеркально как с нашей, так и с польской стороны. Договорились проговорить этот вопрос подробнее со временем", - рассказал Деркач.
Он отметил, что с польской стороной финализуют текст Соглашения о совместном таможенном и пограничном контроле. На прошлой неделе на этот счет состоялись технические консультации. Теперь должна пройти еще одна встреча.
"После этого польская сторона направит текст для обратной связи в Еврокомиссию", - добавил замминистра.
Напомним, Европейская комиссия в начале марта предложила продлить соглашение об автомобильных перевозках с Украиной, которое было одобрено в 2022 году после начала российского вторжения.
Но в ЕК подчеркнули, что приняли во внимание уроки, извлеченные в процессе имплементации действующего соглашения. В частности, Еврокомиссия предложила:
Польские перевозчики с начала ноября 2023 года по середину января 2024 года проводили блокаду нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной, требуя отменить "транспортный безвиз" и вернуть разрешительную систему для украинских перевозчиков. Кроме того, с 9 февраля границу блокируют польские фермеры.
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