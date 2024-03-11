Украина настаивает, чтобы изменения в "транспортный безвиз" с ЕС не ограничивали перевозчиков

Он отметил, что на встрече с польским коллегой Павлом Гарканцлем акцентировал внимание на том, что соглашение о "транспортном безвизе" - это "вопрос выживания" украинской экономики.

"Позиция Еврокомиссии: продлить Соглашение, но добавить к нему отдельные изменения. До завтра Еврокомиссия собирает предложения от других стран-членов ЕС. После этого мы направим наши комментарии по всем пунктам. Ключевое - никакие изменения не должны ограничивать наших перевозчиков, а какие-либо новые критерии должны быть прозрачными, понятными и измеряемыми", - подчеркнул Деркач.

Кроме вопроса "транспортного безвиза" речь шла и о блокировке границы.

Замминистра отметил, что "перевозчики к блокаде не присоединились, речь идет только о фермерах". Деркач подчеркнул, что "результат нашей совместной работы и постоянного диалога Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины".

"В то же время проблемным вопросом остается приостановка регистрации в "єЧерзі" на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" (это пилот, который мы сделали в январе в рамках разблокирования границы перевозчиками). Сегодня там в физической очереди находится 800 грузовиков. Очередь на дороге составляет 8 дней" при стабильной работе пункта пропуска", - добавил он.

Во время встречи стороны также подняли вопрос о случаях штрафов для украинских компаний, которые перевозят товары своим автопарком, а не нанимают отдельного перевозчика.

По словам Деркача, формальная причина штрафов - несоответствие в переводе соглашения о либерализации.

"Обратился к коллегам не допускать таких случаев, а законность таких перевозок обсудим, когда будем продлевать Соглашение", - рассказал замминистра.

Еще один вопрос, который обсудили на заседании комиссии - пассажирские перевозки. Украинская сторона подчеркнула, что сейчас требует увеличения пропускной способности границы не только для грузового транспорта, но и для автобусов.

"Особенно на ночные часы. У нас есть примеры, когда на пиковые часы в пункт пропуска приезжает 6-10 автобусов в час, а оформить за это можно максимум 3 автобуса. В это время пассажиры ждут часами в автобусе, что абсолютно ненормально. Поэтому нуждаемся как инфраструктурных решений, так и увеличения персонала. Все должно быть зеркально как с нашей, так и с польской стороны. Договорились проговорить этот вопрос подробнее со временем", - рассказал Деркач.

Он отметил, что с польской стороной финализуют текст Соглашения о совместном таможенном и пограничном контроле. На прошлой неделе на этот счет состоялись технические консультации. Теперь должна пройти еще одна встреча.

"После этого польская сторона направит текст для обратной связи в Еврокомиссию", - добавил замминистра.

Транспортный безвиз

Напомним, Европейская комиссия в начале марта предложила продлить соглашение об автомобильных перевозках с Украиной, которое было одобрено в 2022 году после начала российского вторжения.

Но в ЕК подчеркнули, что приняли во внимание уроки, извлеченные в процессе имплементации действующего соглашения. В частности, Еврокомиссия предложила:

ввести обязательное наличие документов, подтверждающих, что транспортный оператор должным образом уполномочен осуществлять международные перевозки и перевозки осуществляются в соответствии с соглашением;

сделать обязательным наличие специальных документов, удостоверяющих, что операция без груза напрямую связана с транзитной или двусторонней операцией, как этого требует соглашение;

усилить контроль за соблюдением автоперевозчиками обязательств, связанных с операциями, разрешенными соглашением, борьбу с мошенничеством и подделкой водительских документов, а также с правонарушениями, связанными с безопасностью дорожного движения: за это смогут отозвать лицензию;

добавить новую ремарку: если на национальном рынке автомобильных перевозок в определенном географическом регионе наблюдается значительное нарушение, которое может быть связано с соглашением, то действие соглашения может быть прекращено в этом географическом регионе.

Польские перевозчики с начала ноября 2023 года по середину января 2024 года проводили блокаду нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной, требуя отменить "транспортный безвиз" и вернуть разрешительную систему для украинских перевозчиков. Кроме того, с 9 февраля границу блокируют польские фермеры.