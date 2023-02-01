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Украина в преддверии активной фазы войны. В ГУР рассказали, когда ожидать изменений на фронте

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Среда 01 февраля 2023 15:10
Украина в преддверии активной фазы войны. В ГУР рассказали, когда ожидать изменений на фронте Фото: представитель ГУР МО Андрей Юсов (suspilne.media)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина пребывает накануне очень активной фазы войны с Россией. Активизация событий на фронте ожидается в феврале-марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова в эфире телеканала Freedom.

"Мы находимся в преддверии очень активной фазы. И февраль, и март - будут очень активные действия", - сказал он.

Юсов отметил, что на данный момент ситуация на фронте тяжелая. Россияне продолжают наступательные действия.

По его словам, учитывая состояние войска и техники РФ, ничего другого, кроме как воевать количеством, у них не остается. Он также добавил, что потери противника намного больше, чем у украинских защитников.

Представитель разведки сказал, что россияне понимают, что международная поддержка Украины усиливается. К тому же, скоро состоится следущее заседание в формате "Рамштайн". Поэтому РФ продолжает бросать на штурмовые действия частично мобилизованных, а также наемников из ЧВК "Вагнера" и других частных военных компаний.

"Мастерство и мотивация украинских воинов, плюс техника и плюс вооружение - как отечественные, так и помощь от международных партнеров, - это то, что в конечном итоге переломит ход этих наступательных действий", - добавил Юсов.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российская власть готовится к серьезной эскалации войны против Украины. Она может произойти в ближайшие недели.

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