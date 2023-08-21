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Украина настроена в этом году выполнить задачи для переговоров по членству в ЕС, - Кулеба

Понедельник 21 августа 2023 15:31
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Украина настроена в этом году выполнить задачи для переговоров по членству в ЕС, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Власти Украины хотят уже до конца года выполнить все задания Еврокомиссии и начать переговоры по членству в Евросоюзе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Министр в ходе онлайн-лекции насчет будущего Европы в Международном университете имени Менендеса Пелайо подчеркнул, что Евросоюз - "либеральная империя", которой нужно становиться больше, чтобы выиграть в глобальной игре за влияние.

Поэтому, как уточнил Кулеба, сейчас Европе нужны "новые силы и мышцы", а "усталость от расширения" должна уступить здоровым глобальным амбициям.

"С февраля 2022 года ЕС в целом и отдельные государства-члены продемонстрировали уже много раз, что у них такие амбиции. В частности, когда предоставили Украине статус кандидата на членство в ЕС. Сейчас украинцы одновременно воюют и олицетворяют внутренние трансформации. Украина настроена выполнить все задачи, определенные Еврокомиссией, и открыть переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году", - отметил глава МИД.

Он уточнил, что сильный Евросоюз не входит в планы российского диктатора Владимира Путина. Глава Кремля хочет, чтобы блок был в хаосе, конфликтах и парализован нерешительностью.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого перед нашей страной поставили ряд условий, выполнение которых обязательно для членства.

Процесс вступления включает в себя соответствующие переговоры между Украиной и ЕС. Официальные лица нашей страны рассчитывают, что они начнутся уже в этом году.

По состоянию на июнь этого года Украина выполнила 2 из 7 задач, которые необходимы для начала переговоров.

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