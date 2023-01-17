RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина направила ноту протеста в МИД Беларуси из-за очередного "дна" пропаганды

Фото: Игорь Кизим, посол Украины в Беларуси (mfa.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Посольство Украины направило ноту протеста в МИД Беларуси после того, как пропаганда режима Александра Лукашенко выдумала сюжет о якобы вербовке наемников диппредставительством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Беларуси Игоря Кизима в Facebook.

Посол отметил, что он обычно не комментирует антиукраинскую пропаганду в Беларуси, поскольку жаль тратить время на борьбу с "пропагандистскими ветряными мельницами".

"Но не могу удержаться и не прокомментировать очередное "дно" белорусской пропаганды, которое 16.01.2022 г. на первом канале БТ обычному белорусскому зрителю "подарила" одна из самых узнаваемых после августа 2020 года пропагандистов - Екатерина Тихомирова в своей "авторской" программе "Катюшин расчет". Не буду пересказывать весь бред этого "сюжета". Скажу сразу, посольство направило соответствующую ноту протеста в МИД РБ", - отметил посол.

По его словам, в сюжете утверждается, что посольство Украины в Беларуси якобы является вербовочным центром для отправки наемников на войну с Россией.

"Для "подтверждения" этого в сюжете появляется некий грузин Георгий Заракишвили, который с помощью посольства пытается попасть в Украину, чтобы "повоевать" там и рассказывает об этом задержавшим его белорусским спецслужбам. Собственно слова грузина о его желании, пожалуй, единственная правда в этом сюжете. Все остальное ложь, манипуляции и лицемерие", - добавил Кизим.

Он также подчеркнул, что такие действия являются “очередным всплеском антиукраинской истерии и поиском "компрометирующих" материалов для провокаций" против дипломатического представительства Украины.

Напомним, ранее Лукашенко цинично объявил "год мира" в Беларуси, несмотря на участие в войне России против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьМИД БеларусиВойна России против Украины