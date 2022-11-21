Украина намного лучше готова к войне зимой, чем ее противник, - глава Пентагона

"Мы многое сделали, чтобы подготовить украинцев к бою зимой и дать им возможность продолжать оказывать давление на наших противников в течение зимних месяцев", - сказал он.

Остин, отвечая на вопрос СМИ об Украине во время совместной пресс-конференции в Джакарте со своим индонезийским коллегой, сказал, что "трудно предсказать, как будут развиваться события и в какие сроки, но мы поддерживаем Украину до тех пор, пока сколько потребуется".

В центре внимания США находится поддержка Украины, в то время как Украина сосредоточена на том, чтобы "убедиться, что они делают все, чтобы вернуть себе каждый дюйм своей суверенной территории", добавил он.

Остин находится в Индонезии, чтобы встретиться с высшим военным руководством.