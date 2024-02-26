Украина может завершить войну на своих условиях. Зеленский указал на важный момент

"С 26 февраля 14-го года и по сей день очень многое изменилось, и каждый осознает, какое направление в этих огромных переменах. Мы можем завершить эту войну на своих, украинских условиях. Мы можем вернуть из оккупации свою землю и людей. Можем привлечь Россию к справедливой ответственности за совершенное. Но чтобы это было, мы должны бороться", - сказал он.

Президент напомнил, что сегодня мы вспоминаем события, которые произошли уже 10 лет назад - произошли в украинском Крыму, когда наш полуостров был похищен Россией.

"И когда вместе с российской оккупационной армией в наш Крым вошли унижение и издевательства над людьми, репрессии и страх. Эту жестокую войну, продолжающуюся сейчас против Украины, российский реваншизм породил именно тогда, когда почувствовал, что мир способен закрыть глаза на такие преступления, на такие аннексии, на такое издевательство над людьми, чей дом просто отбирают", - говорит Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что войны завершаются по-настоящему честно, когда породившее их зло удается погасить.

"И именно поэтому ощущение справедливости и стремление к миру должны идти рядом. Это требует, в частности, не забывать о Крыме. Бороться за Крым. Сопротивляться тому злу, которое Россия принесла в Крым, а дальше попыталась разнести по всей Украине и хочет распространить также на землях других народов", - продолжил он.

Зеленский добавил, что Украина должна наращивать реальное противодействие российскому злу, причем "на всех уровнях, во всем мире".

"Мы должны бороться за людей в Крыму и во всех других оккупированных частях Украины. Мы должны бороться за полное восстановление силы международного права - силы в отношении Крыма, а значит, и любой другой земли. Мы должны бороться за фундаментальное право крымскотатарского народа, как и любого другого народа, - право жить в своем доме", - продолжил он.

Зеленский отметил, что выигрывать в каждом из этих пунктов "это гасить российский реваншизм, то есть фактически - завершать войну".

"Я благодарен всем, кто не забывает о Крыме, кто помогает нашим усилиям по Крыму. Кто помогает нашим воинам. Кто борется в Крыму против оккупантов. Кто не отдает собственную душу российскому злу. Кто помогает освобождать людей, которые были репрессированы российским режимом, кто поддерживает этих людей и сохраняет их веру - веру в справедливость, в ее силу, в Украину. Возвращение всех наших пленных, возвращение всех депортированных из Украины, возвращение крымских политических заключенных является нашим безусловным приоритетом. Я благодарен всем странам, которые нам с этим помогают" , - резюмировал он.

Зеленский о Крыме

Временно оккупипованный Крым был захвачен РФ в 2014 году. В октябре 2023 года Владимир Зеленский рассказывал, что захваченный россиянами Крым, вероятно, деоккупировать будет легче, чем Донбасс. Речь идет не только об освобождении территорий, но и о ментальном возвращении людей в Украину.

В частности, несмотря на то, что украинские войска еще не смогли вернуть оккупированный россиянами Крым под контроль нашего государства, у ВСУ уже есть определенные результаты в работе по освобождению полуострова.

При этом в СНБО уже разрабатывается план, который будут применять при деоккупации украинского Крыма. Он включает 12 шагов.