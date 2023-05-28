RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина может завершить войну в текущем году, однако есть условие, - Подоляк

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина может завершить войну с Россией в текущем году, однако для этого необходимо достаточное количество оружия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в интервью La Repubblica.

"Россия никогда не изменится. Она всегда будет агрессивной. Но обязательное поражение России в войне против Украины даст Европе время для эффективного развития общеевропейской системы обороны", - отметил Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, война может закончиться в этом году, если вовремя поступит достаточное количество необходимого оружия. В то же время сегодня нашим воинам больше всего не хватает:

  • снарядов;
  • ракет большой дальности;
  • современных истребителей.

Контрнаступление ВСУ

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы готовятся к важным контрследующим действиям, однако для этого нужно еще некоторое время.

Между тем, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, наши воины уже имеют необходимый минимум для начала операции. В то же время для полного освобождения Украины необходимо больше вооружения.

Также информацию о ближайшем начале контрнаступления подтвердил секретарь СНБО Алексей Данилов. Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президентаВойна в Украине