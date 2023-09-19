Украина может запретить импорт овощей из Польши

По его словам, Украина потеряла надежду на разрешение спора после пяти месяцев переговоров. Именно поэтому Киев обратился во Всемирную торговую организацию.

Он отметил, что украинская сторона не получила никакого ответа от польского правительства на этот счет. При этом Киеву было важно не только продление запрета от Польши, но и то, что она распространила его на большее количество продуктов – муку и зерновой шрот.

"Главная причина для нас – доказать, что Польша не имеет права вводить такие меры. Мы с самого начала не соглашались с запретом экспорта, для нас важно двигаться в правильном направлении, а это значит диалог с Еврокомиссией, как институцией, отвечающей за международную торговлю ", - сказал Качка.

Чиновник считает, что Украина пошла на этот шаг для того, чтобы "убедить" Польшу сделать шаг назад и согласиться с механизмом лицензирования, разработанным в сотрудничестве с ЕС. Качка подчеркнул, что Украина не намерена ухудшать отношения с Польшей, но стремится выработать цивилизованные методы разрешения спора.

Запрет на зерно и иск против ВТО

Напомним, Польша в апреле ввела запрет на импорт украинского зерна и другой агропродукции, за ней последовали другие страны Восточной Европы. Еврокомиссия поддержала их и разрешила Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии запретить пшеницу, кукурузу, семена рапса и подсолнечника из Украины.

Еврокомиссия решила отменить этот запрет с 15 сентября. В тот же день Польша, Словакия и Венгрия объявили о сохранении собственных ограничений на импорт украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии.

Украина 19 сентября подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Киев подает в суд на страны в ВТО, а не через собственное торговое соглашение с ЕС, поскольку весь мир должен увидеть, как государства-члены ведут себя в отношении торговых партнеров и своего Союза.

Качка заявил, что открытое неповиновение Брюсселю со стороны Польши, Венгрии и Словакии было не просто внутренним делом ЕС, но вызвало то, что он назвал "наибольшей системной проблемой" - могут ли международные торговые партнеры доверять тому, что Брюссель говорит от имени ЕС.

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