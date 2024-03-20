Украина может производить 2 млн дронов в год, но есть условие, - Федоров

По словам министра, украинское правительство "заключает контракты на гораздо меньшую сумму, чем способны производители в стране", потому что у Кабмина недостаточно средств.

Федоров напомнил, что сейчас Украина находится на пути к показателю производства более 1 миллиона беспилотников в год.

"Мы смогли настолько масштабировать рынок, что можем производить более одного или даже двух миллионов беспилотников (в год - ред.)", - уточнил Федоров.

Он рассказал, что в сфере производства беспилотников в Украине работают более 200 компаний. Из тех дронов, которые используют на поле боя, более 90% сделаны в Украине.

Федоров отметил, что главная проблема в секторе беспилотников - финансовая. Сейчас наша страна ощущает недостаток финансовой помощи со стороны США.