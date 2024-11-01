RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Украина может производить больше снарядов, но есть препятствие, - глава Минстратегпрома

Иллюстративное фото: Украина может производить больше снарядов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина могла бы увеличить производство снарядов для артиллерии и минометов. Но ее "сковывает" глобальный дефицит взрывчатых веществ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Reuters заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

По его словам, Украина увеличила производство мин для минометов с нуля до миллионов в год. Также выросло производство артснарядов. Но этого “все еще недостаточно”. 

"Главная проблема, которая у нас сейчас есть, - это порох и взрывчатка. Сколько взрывчатки поступит в Украину, столько у нас и будет снарядов", - подчеркнул Сметанин. 

Он также напомнил, что Украина начала производить 155-мм снаряды, которые подходят для НАТОвской артиллерии. Но конкретные цифры называть отказался. 

Сметанин упомянул и о планах наладить серийное производство украинских ракет. Но и тут Украина сталкивается с глобальными препятствиями в цепочке поставок.

Баллистические ракеты украинского производства

Напомним, в конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина провела успешные испытания баллистической ракеты собственного производства.

Недавно нардеп Егор Чернев отмечал, что на фоне производства украинской баллистики скоро Россия увидит конкретные результаты.

Более детально о новом вооружении, которое производит Украина, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОПКМинистерство по вопросам стратегических отраслей промышленности УкраиныВойна в Украине