Украина может производить больше снарядов, но есть препятствие, - глава Минстратегпрома

Украина могла бы увеличить производство снарядов для артиллерии и минометов. Но ее "сковывает" глобальный дефицит взрывчатых веществ.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью Reuters заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

По его словам, Украина увеличила производство мин для минометов с нуля до миллионов в год. Также выросло производство артснарядов. Но этого “все еще недостаточно”.

"Главная проблема, которая у нас сейчас есть, - это порох и взрывчатка. Сколько взрывчатки поступит в Украину, столько у нас и будет снарядов", - подчеркнул Сметанин.

Он также напомнил, что Украина начала производить 155-мм снаряды, которые подходят для НАТОвской артиллерии. Но конкретные цифры называть отказался.

Сметанин упомянул и о планах наладить серийное производство украинских ракет. Но и тут Украина сталкивается с глобальными препятствиями в цепочке поставок.