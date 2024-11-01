Украина может производить больше снарядов, но есть препятствие, - глава Минстратегпрома
Украина могла бы увеличить производство снарядов для артиллерии и минометов. Но ее "сковывает" глобальный дефицит взрывчатых веществ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Reuters заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.
По его словам, Украина увеличила производство мин для минометов с нуля до миллионов в год. Также выросло производство артснарядов. Но этого “все еще недостаточно”.
"Главная проблема, которая у нас сейчас есть, - это порох и взрывчатка. Сколько взрывчатки поступит в Украину, столько у нас и будет снарядов", - подчеркнул Сметанин.
Он также напомнил, что Украина начала производить 155-мм снаряды, которые подходят для НАТОвской артиллерии. Но конкретные цифры называть отказался.
Сметанин упомянул и о планах наладить серийное производство украинских ракет. Но и тут Украина сталкивается с глобальными препятствиями в цепочке поставок.
Баллистические ракеты украинского производства
Напомним, в конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина провела успешные испытания баллистической ракеты собственного производства.
Недавно нардеп Егор Чернев отмечал, что на фоне производства украинской баллистики скоро Россия увидит конкретные результаты.
Более детально о новом вооружении, которое производит Украина, - в материале РБК-Украина.
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