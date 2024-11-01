Україна може виготовляти більше снарядів, але є перешкода, - голова Мінстратегпрому
Україна могла б збільшити виробництво снарядів для артилерії та мінометів. Але її "сковує" глобальний дефіцит вибухових речовин.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.
За його словами, Україна збільшила виробництво мін для мінометів з нуля до мільйонів на рік. Також зросло виробництво артснарядів. Але цього все ще недостатньо.
"Головна проблема, яка у нас зараз є, - це порох та вибухівка. Скільки вибухівки надійде в Україну, стільки у нас і буде снарядів", - наголосив Сметанін.
Він також нагадав, що Україна почала виробляти 155-мм снаряди, які підходять для НАТОвської артилерії. Але конкретні цифри називати відмовився.
Сметанін згадав і плани налагодити серійне виробництво українських ракет. Але й тут Україна стикається з глобальними перешкодами у ланцюжку поставок.
Балістичні ракети українського виробництва
Нагадаємо, наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна провела успішні випробування балістичної ракети власного виробництва.
Нещодавно нардеп Єгор Чернєв зазначав, що на тлі виробництва української балістики незабаром Росія побачить конкретні результати.
Більш детально про нове озброєння, яке виробляє Україна, - у матеріалі РБК-Україна.
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