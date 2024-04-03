Вступление в НАТО должно стать основной гарантией безопасности Украины, - Столтенберг
Вступление Украины в НАТО должно стать основной гарантией безопасности для страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
"Все члены Альянса согласны с тем, что Украина станет членом НАТО. Все члены Альянса согласны с тем, что нам нужно продолжать приближать Украину к членству в НАТО", - сказал генсек.
Он подчеркнул, что в прошлом году члены Альянса приняли решения, которые внедряют сейчас.
"Мы не должны вводить что-то подобное какому-то второму или двухступенчатому процессу, я считаю, что очень важно сохранить одноступенчатый процесс приобретения членства для Украины, отменив требование относительно Плана действий по членству, а затем гарантировать, что когда будет направлено приглашение, это будет то же, что и приобретение членства, как это происходит в НАТО. В этом разница между НАТО и Европейским союзом", - подчеркнул он.
По словам Столтенберга, в Европейском союзе, в отличие от НАТО, после приглашения на присоединение, все действия разворачиваются очень быстро.
"Поэтому нам следует избегать создания, опять же, своеобразного двухэтапного процесса на пути к членству. Но независимо от формальностей, существует четкое обязательство относительно членства Украины. Существует четкое обязательство помочь Украине приблизиться к членству. И я думаю, что мы также должны осознать, что когда эта война закончится, все понимают, что должны быть какие-то гарантии того, что это действительно конец, что это не просто пауза, во время которой Россия восстановит свои силы, отдохнет, а потом перегруппируется и снова нападет", - заявил генеральный секретарь НАТО.
Он вспомнил, что похожую ситуацию уже видели в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым.
"Мы все это осуждали. А потом, через несколько месяцев, они пошли на восток Украины или на восточный Донбасс. И тогда у нас был Минск-1. Он был нарушен. Они продвинули линию разграничения дальше на запад. У нас был Минск-2, новое прекращение огня. А потом они ждали почти восемь лет, а потом у них было полноценное вторжение", - подчеркнул он.
Столтенберг подчеркнул, что когда война России против Украины закончится, все должны быть абсолютно уверены, что это действительно конец.
"Она останавливается здесь. И поэтому мы должны помочь Украине построить собственную оборону, чтобы сдержать любую дальнейшую российскую агрессию, но будет потребность в гарантиях безопасности, и, конечно, окончательной гарантией безопасности агрессии, но будет потребность в гарантиях безопасности, и, конечно, окончательной гарантией безопасности будет членство в НАТО по статье 5", - добавил генсек.
Вступление Украины в НАТО
Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига еще в марте прошлого года заявлял о том, что Украина рассчитывает получить "дорожную карту" для вступления в НАТО на проходившем в Вильнюсе саммите. Также наша страна рассчитывала и на официальное приглашение в НАТО. Этого так и не вышло.
В то же время союзники вновь пообещали Украине членство в Альянсе.
Против членства нашей страны в НАТО выступают несколько стран. Одной из них является Словакия, премьер которой пообещал ветировать инициативу до тех пор, пока имеет возможность влиять на словацкую политическую сцену.
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