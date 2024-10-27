Украина может рассмотреть планы Китая и Бразилии, чтобы интегрировать в формулу мира, - Ермак

Украина может рассмотреть альтернативные мирные инициативы Китая, Бразилии и других стран. Их могут интегрировать в формулу мира Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью Corriere Della Sera.
По его словам, в начале ноября Украина завершит формулу мира. Ермак не исключает, что могут рассмотреть и альтернативные мирные инициативы.
"В начале ноября мы завершим нашу формулу мира, и Зеленский сказал, что тогда он будет готов прислушаться к другим инициативам, таким как Китай, Бразилия, Южная Африка и тому подобное, чтобы интегрировать их в нашу. Тогда наше предложение будет иметь значительную поддержку", - заявил руководитель ОП.
Ермак также исключил возможность строить мирное предложение под влиянием тех, кто хотел войны.
"Мы будем готовы провести международную конференцию, когда почувствуем силу и поддержку Глобального Юга для переговоров с Россией", - добавил он.
Глава Офиса президента не подтвердил, что второй саммит мира может быть перенесен на следующий год. Он подчеркнул, что саммит проведут, "когда будут соответствующие условия".
Напомним, для дипломатического пути для завершения войны Украина создала формулу мира. Также в июне в Швейцарии прошел первый саммит мира Украины. Тогда украинское руководство не исключило, что на второй саммит могут пригласить и Россию.
Несколько стран, обычно приверженных России, представили свои альтернативные мирные планы. Речь идет о Китае, Бразилии, Индонезии, Южной Африке.
Ранее президент Владимир Зеленский раскритиковал альтернативные мирные планы и назвал их деструктивными.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.