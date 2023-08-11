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Украина может приостановить безвиз с Израилем, - источник

Фото: Украина может приостановить безвиз с Израилем (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина может приостановить безвизовый режим с Израилем.

Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщает РБК-Украина.

"Правительство сейчас рассматривает приостановку безвиза", - сказал собеседник издания.

Отметим, в сентябре иудеи празднуют праздник Рош га-Шана (иудейский Новый год). В этот период тысячи хасидов-паломников съезжаются в Украину, чтобы посетить Умань, где находится могила цадика Нахмана.

Отношения Украины с Израилем

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину власти Израиля заявили о якобы своем нейтралитете. Израиль помогал Украине в гуманитарных вопросах, но отказывается предоставлять оружие и оборонное вооружение, в частности, системы ПВО.

За время полномасштабного вторжения РФ в Украину в Израиле сменилось уже три премьер-министра, но ни один из них не приезжал в Киев. Как заявлял в июле президент Владимир Зеленский, он уже несколько раз приглашал действующего израильского премьера Нетаньяху в Украину.

Больше о позиции Израиля относительно войны в Украине вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

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ИзраильБезвизовый режим