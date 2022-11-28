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Украина может полностью погрузиться в темноту без мощной ПВО, - австрийский полковник

Фото: в Минобороны Австрии считают, что Украина может оказаться в темноте без мощной ПВО (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина может остаться в полной темноте без мощной противовоздушной обороны, которая защитила бы от российских ракет критическую инфраструктуру.

Об этом заявил военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ZDF.

"Если здесь не будет создана мощная противовоздушная оборона, через несколько недель в Украине будет полная темнота, потому что ни одна критическая инфраструктура больше не будет работать", - заявил полковник.

По его словам, Украина имеет успехи на оперативном уровне, однако Россия продолжает наносить "стратегические атаки", оставляя жителей без света и воды.

Райснер привел пример Херсона, объяснив, что украинские войска вернули контроль, но город пока останется без электроэнергии.

"Дело в том, что России пока удалось сохранить импульс на стратегическом уровне, и этот импульс означает: когда россияне решат, будет волна атак против Украины", - сказал представитель Минобороны.

Напомним, украинцев предупредили, что на этой неделе враг может снова нанести массированную атаку.

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