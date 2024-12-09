Украина может подумать над идеей Макрона по размещению иностранных войск, - Зеленский

Украине необходимы гарантии безопасности до того времени, пока не будет приглашения на вступление в НАТО. Но для этого нужны сроки, когда Украина вступит в Альянс.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский у себя в Telegram.

"Если будет пауза, пока Украины нет в НАТО, и даже если бы у нас было приглашение, а мы не были бы в НАТО, и будет пауза, то кто нам гарантирует какую-то безопасность? Мы можем подумать и поработать над позицией Эмманюэля", - написал Зеленский.

Президент напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на территории Украины. Это якобы должно было бы гарантировали безопасность, пока Украина не в НАТО.

"Но мы должны иметь к этому четкое понимание, когда Украина будет в ЕС и когда Украина будет в НАТО. Понимая наше будущее, это были бы очень действенные гарантии", - подчеркнул Зеленский.

Инициатива Макрона

Ранее мы писали, что французский лидер Эммануэль Макрон заявил о возможности введения войска на территорию Украины. Однако это вызвало дискуссию среди союзников Украины.

Позже стало известно, что речь идет не о непосредственной отправке войск для участия в боевых действиях . Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. В их числе Литва, Латвия, Эстония и Канада.

Однако большинство стран не поддержало позицию Макрона. При этом, неожиданное заявление Макрона вызвало еще большее напряжение в отношениях между ним и канцлером Германии Олафом Шольцем.