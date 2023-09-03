Украина может победить Россию в 2024 или 2025 году, - экс-генерал Британии

Украина может победить Россию в 2024 или 2025 году. В рамках этого контрнаступления вряд ли получится полностью вытеснить армию РФ с оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британского генерала в отставке Ричарда Берронса для Financial Times.

"Нынешнее контрнаступление Украины не выбросит Россию - не то, чтобы кто-то этого ожидал. Также вряд ли удастся сократить площадь оккупации наполовину к зиме, что могло быть одной из самых оптимистичных целей", - говорится в материале.

Берронс подчеркнул, что ВСУ, вероятно, преодолели первую из трех линий обороны россиян на юге Украины. По его мнению, это стало одной из самых трудных военных операций.

"Российские силы растянуты, истощены и не имеют резервов, но если они просто не сдадутся, это все равно будет долго", - считает генерал.

Он добавил, что Украине все еще не хватает средств ПВО и разминирования, а проблему поставок боеприпасов решили только временно. Как отметил генерал, "исправление всего этого перенесет войну по меньшей мере на следующий год".

Берронс считает, чтобы для победы над Россией:

Украине не нужно настаивать на значительном успехе на поле боя, пока не появятся средства для ее достижения;

в холодный период лучше соблюдать принцип "кусай и держи" (продвижение в короткие сроки для уменьшения потерь);

Украине необходимо сосредоточиться на контрбатарейной борьбе и уничтожении российского военного потенциала, а также нужно применить "смелость и изобретательность", чтобы нанести удар за пределами своей границы;

российский Черноморский флот должен быть нейтрализован, в частности для того, чтобы возобновить экспорт зерна;

по предположениям Берронса, в середине 2024 года Запад начнет усиленные поставки боеприпасов и это станет поворотным моментом в наступательных возможностях ВСУ.

Украина продолжает контрнаступление

Несколько месяц назад наши защитники начали наступательные действия на юге Украины. ВСУ освободили более 10 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях. Недавно украинские бойцы деоккупировали населенный пункт Роботино в Запорожской области.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита во Францию рассказал о героическом поступке группы украинских бойцов, способствовавших освобождению Роботино.

Также ВСУ продолжают наступление на флангах под Бахмутом. Как отмечает военное командование, там тоже есть успехи.

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