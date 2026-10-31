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Украина может получить от ЕС еще 45 млрд евро: на что пойдут деньги

06:16 31.10.2026 Сб
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: Еврокомиссия предложила механизм выплаты Украине еще 45 млрд евро (Getty Images)

Еврокомиссия запустила процедуру, согласно которой страны ЕС должны утвердить последние 45 млрд евро кредита для Украины. Деньги планируют выплатить до конца 2027 года и большую часть направят на оборонную промышленность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Евросоюз ранее одобрил для Украины кредитную программу на 90 млрд. евро до конца 2027 года. Половину суммы должны выплатить в 2026 году. 30 октября Еврокомиссия предложила механизм, по которому страны ЕС утвердят вторую половину - 45 млрд евро, или около 50,4 млрд долларов.

В то же время, Еврокомиссия положительно оценила стратегию финансирования, которую представила Украина.

  • 13,3 млрд евро - в поддержку госбюджета;
  • 31,7 млрд евро - на развитие украинской оборонной промышленности.

"Этим предложением мы обеспечиваем Украине так нужную предсказуемость и помогаем поддерживать работу основных государственных служб", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Кредит на 90 млрд евро лидеры ЕС согласовали в конце 2025 года. Деньги привлекли из-за совместных заимствований ЕС, после того как не удалось договориться об использовании замороженных российских активов.

Ускорить выплаты Украина не смогла. В начале октября, по данным FT, Брюссель отказался досрочно выделить средства, запланированные на 2027 год, и потребовал от Киева сперва выполнить обещанные реформы.

Судьба российских активов по-прежнему остается предметом споров. По данным FT, США предлагали Европе разморозить часть этих средств и передать их под контроль Вашингтона, но европейцы отказались.

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