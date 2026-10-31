Украина может получить от ЕС еще 45 млрд евро: на что пойдут деньги

Евросоюз ранее одобрил для Украины кредитную программу на 90 млрд. евро до конца 2027 года. Половину суммы должны выплатить в 2026 году. 30 октября Еврокомиссия предложила механизм, по которому страны ЕС утвердят вторую половину - 45 млрд евро, или около 50,4 млрд долларов.

В то же время, Еврокомиссия положительно оценила стратегию финансирования, которую представила Украина.

13,3 млрд евро - в поддержку госбюджета;

- в поддержку госбюджета; 31,7 млрд евро - на развитие украинской оборонной промышленности.

"Этим предложением мы обеспечиваем Украине так нужную предсказуемость и помогаем поддерживать работу основных государственных служб", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.