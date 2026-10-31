Украина может получить от ЕС еще 45 млрд евро: на что пойдут деньги

Еврокомиссия запустила процедуру, согласно которой страны ЕС должны утвердить последние 45 млрд евро кредита для Украины. Деньги планируют выплатить до конца 2027 года и большую часть направят на оборонную промышленность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Евросоюз ранее одобрил для Украины кредитную программу на 90 млрд. евро до конца 2027 года. Половину суммы должны выплатить в 2026 году. 30 октября Еврокомиссия предложила механизм, по которому страны ЕС утвердят вторую половину - 45 млрд евро, или около 50,4 млрд долларов.
В то же время, Еврокомиссия положительно оценила стратегию финансирования, которую представила Украина.
"Этим предложением мы обеспечиваем Украине так нужную предсказуемость и помогаем поддерживать работу основных государственных служб", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Кредит на 90 млрд евро лидеры ЕС согласовали в конце 2025 года. Деньги привлекли из-за совместных заимствований ЕС, после того как не удалось договориться об использовании замороженных российских активов.
Ускорить выплаты Украина не смогла. В начале октября, по данным FT, Брюссель отказался досрочно выделить средства, запланированные на 2027 год, и потребовал от Киева сперва выполнить обещанные реформы.
Судьба российских активов по-прежнему остается предметом споров. По данным FT, США предлагали Европе разморозить часть этих средств и передать их под контроль Вашингтона, но европейцы отказались.