Украина может получить от Чехии 16 самолетов L-39 Skyfox для сбивания дронов

Чехия предположительно передаст Украине 16 учебно-боевых самолетов L-39 Skyfox. Четыре из них согласовали ранее, относительно еще 12 есть предварительная договоренность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешское издание iDNES.cz , которое цитирует вице-премьера и министра промышленности и торговли Чехии Карела Гавличека.

О возможной передаче самолетов Гавличек объявил после встречи с премьер-министром Украины Сергеем Корецким в Киеве.

"Четыре были подтверждены еще раньше, теперь речь шла еще о 12, и предварительное подтверждение такое, что это может удаться", - сказал он.

Эти самолеты планируют использовать для сбивания беспилотников. О возможности такой передачи ранее во время визита в Киев заявил президент Чехии Петр Павел.

Вместе с министром энергетики Денисом Шмыгалем Гавличек открыл украинско-чешский бизнес-форум и подписал меморандум о сотрудничестве в атомной, гидро- и возобновляемой энергетике. После этого они вместе посетили атомную электростанцию.

По словам чешского вице-премьера, Шмигаль показал ему видео недавних атак на украинскую энергетику. Гавличек назвал ситуацию серьезной и заявил, что Чехия готова помочь с восстановлением поврежденной системы передачи электроэнергии.

Отдельно Гавличек обсуждал расширение добычи газа чешскими компаниями. Чешская компания MND работает во Львовской области, и Прага хочет, чтобы она получила лицензии на добычу и в других регионах Украины.

В Киев чешский вицепремьер приехал с самой масштабной делегацией в истории таких визитов - около 100 человек, преимущественно бизнесменов. Среди них представители энергетических и оборонных компаний, в частности STV Group, единственного в Чехии производителя крупнокалиберных боеприпасов.