ua en ru
Чт, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна може отримати від Чехії 16 літаків L-39 Skyfox для збиття дронів

01:58 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Україна може отримати від Чехії 16 літаків L-39 Skyfox для збиття дронів Фото: винищувач (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Чехія, ймовірно, передасть Україні 16 навчально-бойових літаків L-39 Skyfox. Чотири з них погодили раніше, щодо ще 12 є попередня домовленість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське видання iDNES.cz, яке цитує віцепрем'єра і міністра промисловості та торгівлі Чехії Карела Гавлічека.

Про можливу передачу літаків Гавлічек оголосив після зустрічі з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким у Києві.

"Чотири були підтверджені ще раніше, тепер йшлося про ще 12, і попереднє підтвердження таке, що це може вдатися", - сказав він.

Ці літаки планують використовувати для збиття безпілотників. Про можливість такої передачі раніше під час візиту до Києва заявляв президент Чехії Петр Павел.

Разом з міністром енергетики Денисом Шмигалем Гавлічек відкрив українсько-чеський бізнес-форум і підписав меморандум про співпрацю в атомній, гідро- та відновлюваній енергетиці. Після цього вони разом відвідали атомну електростанцію.

За словами чеського віцепрем'єра, Шмигаль показав йому відео недавніх атак на українську енергетику. Гавлічек назвав ситуацію серйозною і заявив, що Чехія готова допомогти з відновленням пошкодженої системи передачі електроенергії.

Окремо Гавлічек обговорював розширення видобутку газу чеськими компаніями. Чеська компанія MND працює на Львівщині, і Прага хоче, щоб вона отримала ліцензії на видобуток і в інших регіонах України.

До Києва чеський віцепрем'єр приїхав з наймасштабнішою делегацією в історії таких візитів - близько 100 людей, переважно бізнесменів. Серед них представники енергетичних і оборонних компаній, зокрема STV Group, єдиного в Чехії виробника великокаліберних боєприпасів.

Питання передачі Україні чеських літаків обговорюють з початку року. У січні Прага відмовилася не лише передати, а й продати Україні легкі бойові літаки L-159. Як альтернативу виробник Aero Vodochody запропонував сучасніші L-39NG Skyfox. За даними Radio Prague, хоч модель і позиціонують як навчальну, вона здатна виконувати бойові завдання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Чехія Війна в Україні
Новини
Переговори в Абу-Дабі: перші заяви України, США та РФ щодо результатів зустрічей
Переговори в Абу-Дабі: перші заяви України, США та РФ щодо результатів зустрічей
Аналітика
У пошуках Patriot. Як Україна шукає антибалістику та чи є ракети у Європи
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech У пошуках Patriot. Як Україна шукає антибалістику та чи є ракети у Європи