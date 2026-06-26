Украина может получить "награды" за ожидание вступления в ЕС, - Politico

В Европейской комиссии продолжается работа над планом, который предусматривает предоставление странам-кандидатам специальных льгот. Украина также может получить бонусы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Брюссель намерен сделать процесс расширения ЕС действительно комфортным для стран-кандидатов.
Учитывая, что вступление в Евросоюз может длиться много лет, в Брюсселе активно работают над новым механизмом поощрения. Он даст возможность будущим членам получать конкретные "вознаграждения" еще во время переговоров.
В первую очередь речь идет о постепенной интеграции. Страны, успешно внедряющие необходимые реформы, смогут раньше приобщаться к отдельным политикам и программам ЕС еще до формального вступления.
Какие бонусы предусмотрены:
• более широкий доступ к единому рынку ЕС;
• участие в программах финансирования и инвестиций;
• интеграция в отдельные сферы, включая транспорт, энергетику и цифровой рынок;
• возможность участвовать в некоторых заседаниях и форматах сотрудничества ЕС без права голоса.
Более того, указано, что именно Украина является одним из главных бенефициаров этой идеи. Поэтому ЕС рассматривает сценарий, в рамках которого Киеву могут предложить частичную интеграцию еще до завершения всех переговоров о членстве.
"Такой подход должен обеспечить более тесное вовлечение стран-кандидатов в процессы ЕС. Это особенно важно для Украины, вступление которой, вероятно, продлится еще много лет", - пишет Politico.
Напомним, РБК-Украина сообщало, что 15 июня 2026 года ЕС официально открыл для Украины первый переговорный кластер "Основы" в рамках процесса вступления в Европейский Союз.
Также стало известно, есть ли шанс на синхронное вступление Украины и Молдовы.
Узнать о всех преградах и проблемах Украины во время евроинтеграции можно в материале РБК-Украина "Цель – 2030. Как Украина будет вступать в ЕС и кто может затянуть этот процесс".